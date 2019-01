© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capitano Edoardo Santori è il giocatore copertina del Tor Sapienza capolista del girone B di Eccellenza.Domenica ha realizzato il secondo gol consecutivo da tre punti: «Se ci ho preso gusto a segnare? Beh un po’sì», dice aggiungendo che «dopo il rigore e la punizione mi mancava un gol di testa».Poi racconta un episodio accaduto poco prima della gara vinta contro la Cavese: «Negli spogliatoi mi si è avvicinato un mio compagno, Toracchio, che mi ha detto “Oggi devi fare gol di testa”. Gli dedico il gol, se lo merita non solo perché se lo sentiva, ma anche perché sta attraversando un momento particolare: è un 2000 e in questo momento sta trovando poco spazio, così come altri giovani, ma ha qualità straordinarie che neanche lui si rende conto di avere e presto sboccerà».Sulla partita: «È una vittoria pesante - ha sottolineato - su un campo pesante, e sono orgoglioso di aver fatto due gol altrettanto pesanti in due stadi difficili in cui giocare come il Comunale di Pomezia e l’Ariola di Cave. Tutti faranno fatica a Cave e naturalmente a Pomezia. La nostra bravura è stata quella di trovare subito il gol su palla inattiva, ci ha permesso di avere un vantaggio che abbiamo saputo difendere con i denti. È stata la vittoria del gruppo, di tutti e venti, abbiamo giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini, soltanto un gruppo di uomini unito può compiere vittorie del genere. Sicuramente non siamo stati brillanti come altre volte, e questo deve darci lo spunto per tornare a lavorare: vincere una partita sporca fa bene, ma non sempre ti capita di vincere queste partite. Se vogliamo restare in cima alla classifica dobbiamo fare di più, quel che è bastato ieri per vincere a Cave non sarà sufficiente in futuro».