Roma: Santon si conferma, De Rossi gioca d'esperienza

dal nostro inviato

EMPOLI La zucca di Nzonzi, la spinta di Santon. Il resto è dolce normalità.

OLSEN 6

Si sporca raramente i guanti, se non su qualche uscita bassa. Un brividino gli graffia la schiena per la punizione di Benacer che spizza il palo, poi guarda Ciccio Caputo fallire il rigore che finisce a Santa Maria Maggiore. Se non è bravo, quantomeno è fortunato.

SANTON 6,5

Un primo tempo sontuoso, per applicazione difensiva (cross stoppati e diagonali) e per continuità offensiva. Sempre a supporto, rilanciato da un’ottima condizione fisica. Nella ripresa si sposta a destra, con uguali risultati, seppur col fiato un po’ corto nel finale. Ma tiene botta.

MANOLAS 6,5

Sbriga qualche situazione pericolosa in area, sempre attento nei recuperi volanti.

FAZIO 6

Raggiunge a volte il recupero estremo con la forza del fisico, che usa pure con il suo allenatore. Rude ed efficace, qualche volta va in bambola concedendo qualcosa di troppo a Caputo.

LU. PELLEGRINI 6

Il ragazzo ha le spalle larghe, la faccia tosta e la voglia di spaccare tutto. A volte esagera nel tenere il pallone. Si becca un’ammonizione inevitabile. Esce al quarto d’ora della ripresa.

DE ROSSI 6,5

Solito lavoro di recupero e scarico. Bravo a volte a stoppare il pericolo da centrale difensivo. Cerniera.

NZONZI 7

Come De Rossi, con il gol in più. A volte un po’ lento nella verticalizzazione.

UNDER 6,5

Si dà da fare, presente spesso anche nel sotto palla, eccellente un suo recupero su contropiede spericolato dell’Empoli. Alza il ritmo nei trenta metri finali e spesso tenta la conclusione.

PELLEGRINI 6

Si arrabbia quando non gli riesce la giocata, sbuffando quasi alla Dzeko. Ma il piede si riaccende e arriva la firma sulla punizione assist per Nzonzi. Benino stavolta, senza toccare livelli esagerati delle precedenti puntate.

EL SHAARAWY 6,5

Si affatica nel rincorrere avversari, poi la giocata finale vicino alla porte non riesce quasi mai. Regala a Dzeko la palla che non gli ha dato al derby. Poi, abbracci e baci.

DZEKO 7

Parte male, litigando spesso con il pallone. Pian piano si scalda ed entra in ogni azione pericolosa della Roma e si toglie pure la soddisfazione di andare in gol, chiudendo la partita.

FLORENZI 6

Difende con attenzione.

CRISTANTE NG

Corre come una trottola.

JESUS NG

Entra al posto di Under

DI FRANCESCO 6,5

Non brillante la prestazione, specie nella ripresa: con il passaggio a tre in difesa la Roma si è schiacciata troppo, soffrendo oltre il lecito. La vittoria è il miglior bene e chiude un ciclo ottimo. La nottata è passata davvero.

MAZZOLENI 5,5

Il mani di Under lo guarda, lo riguarda, poi decide di dare rigore. Qualche dubbio resta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA