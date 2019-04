Lo aveva anticipato Claudio Ranieri in conferenza stampa, nel pomeriggio è arrivata la conferma: Davide Santon ha una lesione miotendinea al bicipite femorale sinistro, prognosi tra le quattro e le cinque settimane rientro previsto per la partita contro il Genoa o la Juventus. In giornata ha svolto esami strumentali anche Diego Perotti, per lui nessuna lesione ma verrà monitorato nei prossimi giorni. L’obiettivo è farlo rientrare per Roma-Udinese.





