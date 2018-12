Santon, errore fatale. Florenzi corre e lotta. Zaniolo con personalità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Under fulminante, Zaniolo nato grande. Schick segnali di risveglio.OLSEN 6,5A valanga su Icardi, stoppa Keita una volta ma non la seconda. La gestione palla con i piedi, spesso, è al limite del rischio.SANTON 5,5Un errore “di linea” spiana la strada a Icardi e lo manda davanti a Olsen, fa quel che può e spesso si trova uno contro due, Under non gli dà una grossa mano. Perde qualche pallone in uscita e sono dolori. Esce a venti dalla fine, sfiancato.MANOLAS 6A volte deve marcare anche Jesus, oltre ad allungarsi su ogni pallone. Ma non riesce ad annullare Icardi sul colpo di testa dell’uno a due.JESUS 5Non arriva nell’anticipo e Keita lo punisce. Sbaglia i rinvii, gioca (male) col portiere (mandandolo a calciare col piede sbagliato), scivola. Buono un salvataggio su Perisic. Nel complesso una serataccia.KOLAROV 7Si spinge spesso in avanti, forte della presenza di Florenzi. Cross, tiri, per poco non sfiora il gol su punizione in avvio di partita, ma a volte arranca nelle rincorse. Poi, il gol, lo fa, su rigore.CRISTANTE 6,5I palleggiatori dell’Inter lo fanno correre tanto e lui finisce col perdere parecchie energie e qualche pallone. A volte è frettoloso nel gestire le ripartenze. In crescita costante, comunque.NZONZI 6Passa dalla giocata scolastica a quella elegante. Il tiro non è il suo forte, però. Stavolta prende applausi e non fischi.UNDER 7Non sta bene e fa tanta fatica a correre appresso ad Asamoah, Perisic o Keita, si dedica solo a qualche spunto offensivo. Ma al momento giusto sa diventare un altro: gol pazzesco, che brucia Handanovic.ZANIOLO 6,5Uno dei migliori anche stavolta, va al tiro due volte, rimedia un rigore che solo Rocchi non vede. Prova di personalità, forza e qualità. Il ragazzo si farà e a Milano qualcuno lo rimpiange pure.FLORENZI 6,5Torna all’inizio nel vecchio ruolo che gli regalò Garcia: ha l’occasione da attaccante, e colpisce il palo, e copre spesso le spalle a Kolarov. Chiude come terzino, tiene botta.SCHICK 6Splendida la giocata-assist di tacco per Schick. Si spende nel pressing, mette forza nei contrasti. In crescita. Buon primo tempo, nella ripresa sparisce.KLUIVERT 6Un guizzo, un assist per Under.PEROTTI NGSi dà da fare ma si vede chiaramente che fatica a correre, ha perso la condizione fisica non giocando da più di due mesi.PASTORE NGVedi Perotti.DI FRANCESCO 6,5La Roma gioca bene e con il cuore, non perde la testa nei momenti difficili. Che sia davvero la strada giusta, stavolta.ROCCHI 4Sbaglia due volte, una almeno lo fanno correre ai ripari. Ma il Var a che (o chi) serve?