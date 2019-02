Santa Maria delle Mole, Spaziani: «Di società così ce ne sono poche»

È ormai risaputo che Alessandro Spaziani, capitano del Santa Maria delle Mole, ha sposato il progetto della società marinese dopo aver vestito le maglie del Città di Ciampino e la Lepanto Marino. Ecco le parole del punto di riferimento della squadra: «Conoscevo mister Mosciatti, tramite lui ho conosciuto i presidenti. Ho subito pensato fossero persone serie le quali avevano in mano un progetto interessante per affrontare con determinazione il campionato di Promozione. In termini logistici-organizzativi sono molto attenti. Hanno un'accuratezza da categoria superiore. Il fatto che abbiano messo a disposizione di questo gruppo una Polisportiva come quella del campo Superga, ne è la dimostrazione. Parliamo di una struttura di primo livello. Di questi tempi, di società così ce ne so veramente poche».

