Santa Maria delle Mole, Barbaria: «Uniti e pronti per il finale di stagione»

Al via l'ultima parte di stagione del Santa Maria delle Mole. La società chiede l'ultimo sforzo per i suoi tesserati della Promozione e Juniores che sono ancora in corsa per i loro obiettivi. «Serve ancora massima concentrazione e determinazione sia al gruppo dei grandi sia a quello della nostra selezione giovanile – dice il presidente Claudio Barbaria– Per questo chiediamo ai nostri ragazzi e agli staff tecnici delle due selezioni un ultimo sforzo per centrare la salvezza nel modo più veloce possibile con la Promozione e l’accesso alla fase finale con la Juniores». La squadra maggiore, domenica scorsa, ha ottenuto un altro punto prezioso sul campo del Rodolfo Morandi, dopo il pesante successo interno del turno precedente contro l’Ostiantica. «L’1-1 di domenica è stato un buon risultato – commenta Barbaria – Nel primo tempo avevamo cominciato con la giusta personalità, ma alla prima occasione i padroni di casa ci hanno punito con un eurogol e successivamente hanno anche sfiorato il raddoppio. La squadra, però, non si è smarrita ed è pervenuta al pareggio con uno splendido colpo di testa di Spaziani su assist di Sansotta che poco dopo non è riuscito a concretizzare l’occasione del sorpasso. Nella ripresa il match è rimasto equilibrato e alla fine per noi è stato comunque un punto importante che consolida la nostra classifica e che per la prima volta in stagione ci consente di tenere aperta una striscia di tre risultati utili consecutivi».

Ultimo aggiornamento: 17:28

