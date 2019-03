Santa Maria delle Mole, Barbaria: «Nelle ultime gare ottenuti risultati importanti»

Il Santa Maria delle Mole ha conquistato altri tre punti fondamentali. La banda di Giorgio Marcangeli ha ottenuto un perentorio 4-1 tra le mura amiche contro il Real Latina che si trova al penultimo posto in classifica. Nel match di domenica sono andati a bersaglio Spaziani (autore di una doppietta), Marchetti e Sansotta. «Una gara in cui mi è piaciuto molto l’approccio determinato messo in mostra dalla squadra che già alla fine del primo tempo era in vantaggio di tre reti – dice il presidente Claudio Barbaria – Nella ripresa abbiamo gestito bene il vantaggio e conquistato il sesto risultato utile consecutivo». Una striscia positiva che conferma l’ottimo momento della squadra. «Già dalla vittoria di Torrenova, che ha aperto questa serie utile, mi ero accorto che la squadra aveva cambiato atteggiamento e stava trovando la giusta quadratura. Nel corso di queste ultime gare abbiamo ottenuto risultati importanti come il pareggio con la Luiss e crediamo che questi siano frutto del lavoro svolto con grande professionalità e attenzione da mister Marcangeli e dal suo staff di lavoro, oltre che da tutti i ragazzi».

