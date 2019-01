E' una delle sorprese di questo campionato di Promozione. Stiamo parlando di Lorenzo Barbaria, che quest'anno veste la maglia del Santa Maria delle Mole. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo giocato partite in cui abbiamo fatto veramente moltissimi tiri. Le porte spesso sembravano stregate. Ora le cose stanno andando meglio. La Primavera è completamente un altro mondo. Nella realtà dei Dilettanti parliamo di un livello totalmente differente. Tra Promozione/Eccellenza lo stacco è minimo. Per quanto mi riguarda, nella prima parte di stagione non è andata benissimo. La squadra non girava e, quando c'è una situazione del genere, il singolo fatica a spiccare. Mi sento bene fisicamente ed ho grande voglia di fare bene. Forse Simone Perrotta. Per la corsa, la facilità di inserimento".

Ultimo aggiornamento: 17:38

