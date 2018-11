© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Grossi, 54enne cassinate di Caira, è il nuovo allenatore dell'Unipomezia 1938, la compagine del presidente Valter Valle che milita nel campionato regionale di Eccellenza,, girone B. Sostituisce Enrico Baiocco. L'Unipomezia al momento è a 13 punti in classifica dopo undici giornate e a dieci punti dalla vetta, guidata dal Real Monterotondo, la squadra che ha determinato il cambio di allenatore. Il Real Monterotondo si è infatti imposto domenica scorsa per 3-2 sul campo dell'Unipomezia.«E non vedo l'ora. Il campo mi è mancato davvero tantisismo, non vedevo l'ora di tornare ad allenare. Vengo dall'ultima esperienza al Vastogirardi dove penso di aver lavorato bene e raggiunto ottimi risultati. Potevo già venire qui in estate, c'erastato un contatto, poi la società ha fatto altre scelte. Ora c'è stata una trattativa e sono stato convinto a venire qui dal ds Maurizio Proietto, che conosco bene, e dal presidente Valle. E' una società seria ed ambiziosa».«E' vero, sarà la mia prima esperienza nel girone A dell'Eccellenza. Non lo conosco, ma non mi mette paura. Sono carico e pronto a fare bene. L'Unipomezia è partito per raggiungere la D, un traguardo che questa piazza e questa società meritano».«Purtroppo la partenza non è stata delle migliori, ma ci sono tutte le condizioni per recuperare e fare bene. E' una sfida importante che non mi spaventa».«La prima cosa da fare sarà capire i motivi di questa partenza un po' deludente e si dovrà lavorare dal punto di vista sia fisico che mentale. Ora non voglio assolutamente parlare di mercato adesso. Primo devo migliorare gioco e risultati. Non ho mai allenato nessuno dei giocatori dell'attuale rosa, quindi devo conoscerli. Molti li ho incontrati da avversari e posso dire che c'è un buon gruppo sul quale lavorare».«Per questo ho deciso di trasferirmi a Pomezia per vivere la squadra e stare piu' a contatto possibile con l'ambiente».«Sì, questa è la seconda volta che inizio ad allenare una squadra a campionato iniziato. A Vastogirardi, in Molise, ho preso la squadra ottava ed ho fatto dieci vittorie consecutive. Spero di ripetermi e migliorare, ma non sarà facile. Prometto il massimo impegno, le motivazioni non mi mancano».«Sì, ho riecuto un paio di proposte da squadre ciociare di Promoziopne, ma non mi interessava il progetto. Ora sono qui, dove ci sono le premesse per fare una grande stagione».