San Michele, confermato Iuccone

Per il San Michele è arrivato il momento di comunicare una decisione importante: Davide Iuccone, capocannoniere della squadra nonché grande protagonista della cavalcata vincente dello scorso anno, rimane al San Michele e rinnova quindi il contratto. Ecco le parole del calciatore: «Con il direttore sportivo è bastato solamente uno sguardo per capire che avremmo continuato insieme anche nella prossima stagione. Mi sono sempre sentito a casa mia, lotterò e suderò per la maglia. Il San Michele è una grandissima realtà".

