La Sampdoria vince a Empoli e vede la Champions

La Sampdoria batte l'Empoli 4-2 al Castellani consolidando il suo sesto posto, a -2 dalla zona Champions. Per gli azzurri seconda sconfitta consecutiva dell'era Iachini. Una gara caratterizzata dal Var e dalla doppietta di Caprari che entra dalla panchina e in quattro minuti decide una gara costellata appunto da decisioni della Var - un gol e un rigore annullato per la Samp, un gol annullato e uno convalidato per l'Empoli - e in cui pesano i grossi errori individuali di Provedel. Parte subito forte la squadra dell'ex Gianpaolo quando al 4' da un cross di Murru, dalla sinistra, Quagliarella trova un bel gol infilando di testa sotto la traversa. L'assistente di linea Mastrodonato alza la bandierina e il Var, dopo un minuto, conferma il fuorigioco e l'annullamento del gol. Dopo cinque minuti entra ancora in gioco, stavolta per un penalty. Siamo al 9' quando Caputo trova una bella palla per La Gumina, controllo per l'attaccante ex Palermo che poi viene atterrato ingenuamente da Murru. Dopo un minuto di verifica alla tv a bordo campo viene ratificata la decisione presa da Calvarese. Dopo due errori di Caputo (contro la Roma e con l'Atalanta) dal dischetto si presenta capitan Pasqual che di sinistro batte Audero spiazzandolo. La Sampdoria impiega cinque minuti per riprendersi poi al 16' va a un passo dal pareggio: Praet mette al centro dalla destra, il cross è reso e Quagliarella spreca da pochi passi sul fondo a porta vuota. Al 24' Pasqual ha la possibilità di raddoppiare, il suo sinistro da fuori area si perde alto.



È un ping pong fra capitani. Al 26' sempre Quagliarella ci prova da fuori impegnando Provedel che blocca a terra. Passa quasi un quarto d'ora di controllo e ritmi lenti e al 40' Ramirez accende la partita: il suo pareggio è un capolavoro. Defrel lo serve in area, tocco per allontanarsi da Silvestre e missile di sinistro che si infila all'incrocio sorprendendo Provedel. Per la squadra di casa è una doccia fredda, visto che stava assaporando l'intervallo in vantaggio. Nella ripresa, subito all'inizio, altra Var per un presunto fallo di Silvestre su Tonelli in una mischia in area dopo un corner. Calvarese assegna il penalty, ma il Var prima verifica poi chiede l'intervento al video dell'arbitro che annulla la sua precedente decisione. Niente rigore. Al 23' Quagliarella prima fallisce un colpo di testa in tuffo davanti a Provedel, dopo qualche istante di gioco altro cross da sinistra di Murru sul quale stavolta non sbaglia: anticipa il difensore empolese e infila prepotentemente sul primo palo. Ma l'Empoli non molla e al 31' si riporta in parità: Traorè serve nello spazio Caputo che si inventa un meraviglioso sinistro sul secondo palo. È gol, ma Calvarese e il suo assistente dicono fuorigioco. Ancora una volta il Var fa cambiare la decisione: gol convalidato. A questo punto entrambi i tecnici vogliono vincere la partita: Iachini fa entrare il turco Ucan, Gianpaolo inserisce Caprari. Una sottile differenza che sarà determinante. Il piccolo attaccante ex Pescara ne segna due in tre minuti, entrambi con la complicità del portiere Provedel. Al 43' infila da fuori area su assist di Saponara e papera del numero uno azzurro, al 46' trova un tiro cross che sorprende ancora Provedel. C'è ancora tempo per un altro gol annullato a La Gumina per fuorigioco proprio allo scadere.

