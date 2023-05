Sampdoria, Ferrero conferma la cessione a Radrizzani. «Ho ragionato con il cuore»

L'estenuante trattativa per la cessione della Sampdoria si conclude nella serata di oggi. La conferma, in diretta all'emittente Telenord, arriva da Massimo Ferrero. "Non sono più il proprietario, ho ragionato con il cuore. Non ho preso niente di niente. L'ho fatto per la gente perché doveva finire questa storia. Errori? Non da me, da 18 mesi non tocco palla. Basta cercare capri espiatori!". Il messaggio alla nuova dirigenza. "Andrea Radrizzani è una persona per bene: lo conoscevo e gli auguro in bocca al lupo. Un giorno rimpiangerete Ferrero, il tempo mi darà ragione. Il marchio? prima me lo hanno fatto pagare 20 milioni, io l'ho regalato".

Sampdoria, il comunicato ufficiale Gestio Capital e Aser Holding

Il braccio di ferro

Una partita giocata su due fronti: a Genova con la seconda giornata dell'assemblea degli azionisti e a Milano con il braccio di ferro tra il tandem Radrizzani-Manfredi e gli emissari di Ferrero alla presenza del trustee Vidal. Il cda, presieduto da Marco Lanna, ha ricevuto intorno alle 20:30 l'ok per procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sino a 40 milioni di euro. Ci sono numerose scadenze da onorare: dalla rata Irpef, per non perdere il beneficio della rateizzazione, agli stipendi dei giocatori del primo trimestre 2023 (in ballo penalizzazione dai 2 ai 4 punti se non il bonifico non sarà effettuato entro le 23 e 59) senza dimenticare i dipendenti e i creditori con cui i fondatori di Gestio Capital e Aser Holding avevano comunicato sabato di aver raggiunto un accordo. Fuori da corte Lambruschini, sede del club, oltre 800 tifosi tirano un sospiro di sollievo.