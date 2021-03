La Samp sorride: tamponi tutti negativi. Stasera il derby col Genoa

Ranieri e la Sampdoria possono sorridere. Non ci sono altri casi di positività al Covid nel gruppo squadra dopo il test invece positivo riscontrato nella giornata di ieri. Come da protocollo, la squadra ha sostenuto i test in tarda serata (oltre la mezzanotte per essere nel giorno della partita) di cui sono arrivati stamattina i risultati. Tutti negativi e quindi - fatta esclusione per il componente già posto in isolamento - tutti a disposizione per il derby di stasera contro il Genoa alle 20.45.

