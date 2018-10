© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sampdoria e Sassuolo si sfidano nel posticipo del lunedì sera in programma a Marassi; i blucerchiati hanno cominciato molto bene la stagione, hanno già 14 punti all'attivo e sono reduci dalla vittoria di Bergamo sull'Atalanta, mentre il Sassuolo, un punto più indietro in graduatoria, vuole riprendere la propria marcia interrotta dalle sconfitte con Milan e Napoli nelle ultime due giornate di Serie A. L'unico pareggio nei 5 precedenti in Serie A è quello della stagione 2014/2015, 1-1 con vantaggio di Acerbi per i neroverdi e gol di Eder per i blucerchiati; il bilancio totale parla di 1 sola vittoria dei liguri e ben 3 degli emiliani, che vedono duqnue Marassi come uno dei terreni favoriti per esprimersi al meglio.LE FORMAZIONI:SAMPDORIA:SASSUOLO: