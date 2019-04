Ranieri: «Squadra con la giusta mentalità, Daniele nostro condottiero»

«Questa è la giusta mentalità che deve avere ogni squadra, aiutarsi uno con l'altro. Devo dire che i giocatori hanno fatto un'ottima prestazione»: c'è tutta la soddisfazione possibile nelle parole di Claudio Ranieri che analizza la vittoria della Roma in casa della Sampdoria. Un elogio particolare, ovviamente, è per Daniele De Rossi, «l'anima di questa squadra, è il capitano. Si gasa e lo fa con i compagni. Io ho bisogno di leader come lui, di chi tiene alla maglia, di un condottiero. È importante per me, per Roma e per la società». Inevitabile qualche parola sulla corsa Champions, anche se il tecnico giallorosso prova il dribblig: «La classifica? Ci sono i ragazzi che la guardano, io cerco di evitare. Voglio pensare passo dopo passo e alla fine si vedrà».





