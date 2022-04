Domenica 3 Aprile 2022, 21:39

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 6

In due tempi ammortizza il destro di Caputo. Nella ripresa blocca una conclusione simile di Sabiri. Il minimo per cucirsi al petto l’ennesima medaglia: sono 17 i match stagionali senza prendere reti. Il meglio lo fa di piede. Da lui parte il giro palla che conduce alla vittoria, cioè al gol decisivo di Mkhitaryan. Coinvolto

MANCINI 6,5

In difesa non ha lavoro e ringrazia soprattutto Caputo che gira al largo. La partecipazione nel palleggio è evidente e anche utile. Concentrato

SMALLING 6,5

Pulisce l’area di testa e di piede. Sta bene e si vede. Dà l’impressione di non stacarsi e probabilmente a fine partita potrebbe anche rinunciare alla doccia. Leader

IBANEZ 6,5

Prima occasione da gol, di testa su corner, ma anche prima ammonizione del match per fallo su Sabiri. È più efficace del solito nell’uno contro uno e anche nel gioco aereo. Qualche chiusura provvidenziale fino all’ultimo secondo del recupero. Lucido

KARSDORP 6,5

C’è sempre quando la Roma avanza. Migliora nella precisione e di conseguenza nell’affidabilità. Davanti sa che cosa fare e come essere riferimento per i compagni. Nella circostanza è attento pure quando è chiamato a difendere. Da quel lato la Sampdoria rinuncia ad attaccare. Continuo

CRISTANTE 6,5

Insiste a cercare Karsdorp per sfondare a destra e difende su Sensi che alzerà bandiera bianca all’intervallo. La solita sostanza da interditore, ma anche la riconosciuta qualità nel palleggio. Equilibrato

OLIVEIRA 6,5

Se serve fa il regista, alternandosi con Cristante. Dietro protegge la linea davanti a Rui Patricio. Semprfe presente se c’è da contrastare. E al momento di ripartire. Essenziale

ZALEWSKI 7

Sempre più al centro del nuovo corso. Il suo sprint vale per portarsi a casa il secondo successo consecutivo in campionato. Accelerazione improvvisa a sinistra e cross teso nell’area piccola. Thorsby anticipa Abraham, ma Mkhitaryan non perdona. Quasi un assist. Piede educatissimo. Intraprendente

MKHITARYAN 7,5

Piomba in area quando meno te lo aspetti e lascia il segno anticipando Colley. Invito chic per Abraham nella ripresa. Ogni suo gesto ha un senso. Sempre a disposizione del compagno in difficoltà. Autoritario

PELLEGRINI 6,5

La sua condizione fisica è in crescita. Si vede dalla corsa e quindi dalla partecipazione. Inventa l’imbucata per lo strappo decisivo di Zalewski, la sua migliore giocata a Marassi. Tiene la palla sulla trequarti per far salire i compagni. Brillante

ABRAHAM 5,5

Ha fretta di chiudere il match, ma spreca il regalo di Bereszynki. Scarta Audero e svirgola di sinistro. La spalla destra (contusione) lo condiziona nella ripresa. Colley devia il suo destro, subito dopo la sostituzione. Svagato

VIÑA NG

Entra per Zalewski e va all’attacco. Vispo

SHOMURODOV NG

Ha spazio da centravanti quando esce Abraham. Volenteroso

KUMBULLA NG

Pochi secondi al posto di Oliveira. Attento

BOVE NG

Nel recupero per Pellegrini. Pronto

MOURINHO 7

È felice per il sapore di questa vittoria, decimo risultato utile di fila in campionato confermando la squadra che ha dominato nel derby. Gli ingredienti sono i suoi preferiti, del resto: la Roma non concede chance, non prende gol e controlla il match in souplesse. Un tiro nello specchio per restare al quinto posto. Efficace

PAGELLE SAMPDORIA

AUDERO 6

L’unico tiro che riceve è per il ko della Sampdoria. Incolpevole

BERESZYNKI 4

Si perde Zalewski. Gaffe decisiva: gol. Spinge a vuoto. Deleterio

FERRARI 5

Atterra Abraham in area: spinta da rigore. Vulnerabile.

COLLEY 5

Rischia in scivolata sul cross di Karsdorp. Piede e a seguire mano. Manganiello giustamente lo assolve. Sorpreso dall’assalto di Mkhitaryan che segna. Sgraziato

MURRU 5,5

Male contro Karsdorp. Fragile

CANDREVA 5,5

A destra vorrebbe proporre il suo calcio: qualità e cross. Lento a rientrare, nell’azione della rete di Mkhitaryan. Macchinoso

RINCON 5,5

Si trascina a metà campo. Statico

THORSBY 6

Salva su Abraham. La palla finisce a Mkhitaryan per il vantaggio. Partecipa e corre. Semplice

SENSI 5

Fa cilecca da trequartista. Inutile

SABIRI 5

Tiretto di sinistro. E stop. Leggero

CAPUTO 6

Si gira in area, ma la conclusione è centrale. Mai più visto. Spento

QUAGLIARELLA 5,5

Gioca la ripresa e festeggia 527 presenze in A come Rivera. Solo un tiro, deviato da Smalling. Generoso

AUGELLO 6

Partecipa più di Murru. Vivace

VIEIRA 5,5

Nessuna idea lì in mezzo. Fiacco

TRIMBOLI 5

Fa rimpiangere Thorsby. Spaesato

YOSHIDA NG

GIAMPAOLO 5

Il pressing è limitato. Ininfluente

ARBITRO

MANGANIELLO 5,5

Gestisce male i cartellini, in una partita che non ha presentato grandi difficoltà. Si perde un mani in area di Colley che il Var giudica involontario perché la posizione del braccio del doriano in cadute è congruo con il movimento.