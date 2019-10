Sampdoria-Roma, la flemma del buon Pastore, Smalling-Cristante la coppia like

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAU LOPEZ 6,5Due parate efficaci, ma non difficilissime. Fa il suo, come spesso gli capita, in un pomeriggio nel quale a larghi tratti è spettatore. Di una partita scadente.SPINAZZOLA 5,5Un affondo nel primo tempo, per poi - con il passare dei minuti - annullare quasi del tutto l’apporto in fase offensiva. A destra, funziona poco, specie quando deve difendere. Nel primo tempo succede quasi tutto lì, dalla sua parte. Con Kluivert che aiuta poco.MANCINI 6,5Bene nell’anticipo, nei recuperi, difficilmente si fa sorprendere. La Samp non è quais mai pericolosa in area. Cresce.SMALLING 6,5C’è dove non arriva il compagno di reparto, copre l’area, col fisico, di testa, nell’anticipo, in mischia. Si conferma come acquisto migliore fino a questo momento.KOLAROV 5Non dà molto in zona d’attacco, a volte in difficoltà sulla spinta di Rigoni. Non dirompente come al solito, il dialogo con i compagni non è limpido.CRISTANTE NGSi fa male subito, stava male prima. Trova l’errore...VERETOUT 5,5Dà la sensazione di essere in partita, di saper portare avanti il pallone con una certa energia e di reggere i contrasti. Tutto in maniera molto modesta, senza il guizzo, la verticalizzazione illuminante. Dopo l’uscita di Cristante, là in mezzo è il solo a difendere e ad oggi è l’unico centrocampista sano rimasto in rosa. God save Jordan.KLUIVERT 5Fumoso, inconcludente. Non riesce a mettere dentro un pallone pericoloso che è uno. I tiri in porta non vengono nemmeno presi in considerazione. In più, nel finale, becca il secondo giallo e si fa espellere. Salterà il Milan.ZANIOLO 5Ha due palle buone da gestire nella zona calda e le sbaglia. Poi, applausi per come si pone sul campo e davanti agli avversari. Forza fisica e coraggio, ma è ancora poco. In certe partite, uno come lui dovrebbe fare la differenza. Aspettiamo.FLORENZI 5Uno come lui, tristemente abituato a giocare sulla fascia (da terzino), fatica a starsene alto e per di più in mezzo al campo. Non ti aiuta e non ti ammazza. Anonimo. Sostituito.KALINIC 5Non la becca mai e si fa pure male quasi subito. Potrebbe piovere, insomma.PASTORE 5Fa il mediano, non benissimo. Qualche giocatina da fermo, un tiro che ti fa quasi sognare e che sfiora (deviato) il palo. Ma nel conto, finiscono pure le palle perse. Nulla di che, insomma, il Flaco. Lento e prevedibile. Non riesce - come tanti speranzosi ancora si aspettano - a colorare il grigiore che ha intorno. Ci finisce dentro.DZEKO NGNon va a fare i contrasti, evita i palloni alti. Non poteva giocare e invece lo deve fare per necessità. Quasi inutile, ingiudicabile.PEROTTI NGFa due scatti con quel poco che ha dentro. Bentornato, comunque.FONSECA 5La squadra appare involuta e priva di verve. Non tira in porta, non è pericolosa. Almeno sa difendersi bene, quasi contro il nulla. Alcune scelte sono discutibili: Cristante mezzo infortunato in campo, perché?MARESCA 5,5Qualche ammonizione eccessiva.