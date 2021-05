Samp-Roma diretta live ore 20:45: Fuzato tra i pali e Dzeko-Mayoral in attacco. Ranieri sceglie Gabbiadini unica punta

Dopo la batosta in Europa League, la Roma cerca i tre punti in trasferta contro la Sampdoria ma deve fare i conti con tantissime assenze. Fonseca deve fare a meno anche di Pellegrini rimasto a casa in attesa di festeggiare la nascita del figlio. In campo vederemo un undici piuttosto inedito: in porta ci sarà Fuzato mentre a centrocampo dopo tanto tempo tornerà a giocare Cristante. Maglia da titolare anche per Santon ma la grande curiosità è tutta per la coppia Dzeko-Mayoral in attacco. Ranieri punta sulle sue certezze e lancia Gabbiadini unico attaccante supportato da Ramirez.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Silva, Jankto; Verre; Gabbiadini.

All. Ranieri

ROMA: Fuzato; Kumbulla, Mancini, Smalling; Bruno Peres, Villar, Cristante, Santon; Mkhitaryan; Dzeko, Borja Mayoral.

All. Fonseca

