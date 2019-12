Samp, Quagliarella rinnova fino al 2021

Adesso è ufficiale: Fabio Quagliarella ha rinnovato il contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno 2021. Lo ha annunciato la società sul proprio sito. «Il presidente Massimo Ferrero e l'U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Quagliarella. Per la soddisfazione di tutti il capitano - 184 presenze e 78 reti con la nostra maglia - si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2021». Il suo contratto scadeva il prossimo 30 giugno, è un momento felice per Quagliarella che festeggia il rinnovo a pochi giorni dalla doppietta segnata a Cagliari in campionato.





