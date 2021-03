Sampdoria, c'è un positivo al Covid-19. In serata nuovi tamponi, domani il derby

C'è una positività al Covid-19 in casa Sampdoria. A darne comunicazione è stata lo stesso club blucerchiato, atteso domani sera dal derby contro il Genoa: «L'U.C. Sampdoria informa che dai referti del tampone naso-faringeo eseguito nella giornata odierna ai componenti del "Gruppo Squadra" - si legge nella nota - è emerso un caso di positività al Coronavirus-Covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo vigenti, lo stesso "Gruppo Squadra" è stato posto in isolamento fiduciario».

APPROFONDIMENTI GENOA-SAMP Ranieri: «Il derby fa ribollire il sangue». Ballardini:... CALCIO Ruggito Atalanta, Samp al tappeto: 0-2 firmato Malinovskyi-Gosens

Ranieri: «Il derby fa ribollire il sangue». Ballardini: «È la partita delle partite»

«Nella serata odierna, entro dunque le 24 ore precedenti il calcio d'inizio della gara Genoa-Sampdoria di domani, mercoledì, sarà eseguito un nuovo tampone naso-faringeo a tutti i componenti del "Gruppo Squadra" al fine di ottenere i relativi risultati entro il termine di 4 ore dal fischio d'inizio come previsto dal vigente protocollo. La società informa inoltre di aver dato comunicazione di quanto precede alla competente Autorità Sanitaria Locale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA