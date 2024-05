Sampdoria resta in serie B, il Palermo vince 2-0 nello spareggio: ora affronterà il Venezia nella semifinale dei play off

Il Palermo è in semifinale dei play off di Serie B. I siciliani hanno battuto la Sampdoria 2-0 grazie alla doppietta di Salim Diakité, difensore dei rosanero che si è fatto trovare pronto e attento in area. Una vittoria importante che permette al club di approdare al prossimo turno per i play off per il passaggio in Serie A. Ora la prossima avversaria è il Venezia che verrà sfidata in una doppia partita. A differenza dei quarti, infatti, le semifinali si disputano andata e ritorno.

La partita

Il primo tempo è stato piuttosto combattuto, con le due squadre che si sono studiate a lungo col tentativo di aprire degli spazi senza scoprirsi. Nel finale di primo tempo però è il Palermo a prendere coraggio con Soleri che colpisce di testa, ma Stankovic si allunga e la para. Dopo pochi minuti, al 43', arriva il gol con Diakité che raccoglie il rimbalzo in area e calcia dal limite dell'area all'angolino in basso a destra: portiere blucerchiato impassibile e gol dell'1-0. Il ritorno negli spogliatoi carica i rosanero, che alla ripresa trovano il raddoppio sempre con Diakité. Il difensore al 47' calcia rasoterra su assist di Lund e firma il 2-0. Il tiro di Ranocchia finito sul fondo qualche minuto dopo è l'unica vera azione offensiva del secondo tempo che vede i ritmi farsi più blandi.

Partita disputata sugli scudi con il Palermo che difende bene il punteggio e va negli spogliatoi con un successo importante. Ora tutti gli sforzi di Insigne e compagni sono tutti la partita con il Venezia di lunedì 20 maggio.