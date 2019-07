Sampdoria, ecco Murillo: «Occasione importante, felice di essere tornato in Italia»

«Sono felice di essere tornato in Italia, la Sampdoria è un'occasione importante». Così il neoacquisto del club ligure Jeison Murillo appena sbarcato in serata all'aeroporto di Genova ai microfoni di Sky Sport. Il 27enne difensore colombiano ex Inter (dove aveva militato dal 2015 al 2017) è stato prelevato in prestito oneroso dal Valencia per 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12. Sarà il sostituto del difensore danese Joachim Andersen presentato oggi dal Lione che lo ha pagato 24 milioni di euro più 6 di bonus. Murillo domani mattina effettuerà le visite mediche.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">🎥 Il nostro in bocca al lupo a Jo firmato <a href="https://twitter.com/Dugout?ref_src=twsrc%5Etfw">@Dugout</a>. 🍀 <a href="https://t.co/6dIXGIl2TD">pic.twitter.com/6dIXGIl2TD</a></p>— U.C. Sampdoria (@sampdoria) <a href="https://twitter.com/sampdoria/status/1149671796632723456?ref_src=twsrc%5Etfw">12 luglio 2019</a></blockquote>

