Sampdoria, Giampaolo: «La Coppa Italia un'occasione per noi ed i tifosi»

«È un'occasione per noi e per i nostri tifosi». Questo rappresenta, per il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, la Coppa Italia. I blucerchiati sfidano il Milan domani al Ferraris negli ottavi della competizione. La tifoseria blucerchiata ha lanciato l'appello nei giorni scorsi con striscioni appesi in città («12-1, la nostra coppa») per riempire lo stadio. «I nostri tifosi sono un valore aggiunto e lo dico da quando sono arrivato. Giochiamo in casa ed è un vantaggio da non sottovalutare: so benissimo che l'ambiente ci tiene alla Coppa Italia e ce la giocheremo fino a quando avremo la possibilità». Tra i pali ci sarà il brasiliano Rafael tra i pali, ma non parlate a Giampaolo di turnover perché «tutti i miei giocatori sono forti». Il Milan arriverà carico, ma Giampaolo va per la sua strada, spinto dalla sua idea di calcio che è quella di imporre il suo gioco contro tutti. «Il Milan è costruito per vincere, non per partecipare: i rossoneri hanno disputato due finali di Coppa Italia in due anni, sarà una partita difficile, ma noi siamo pronti alla sfida. Sulla carta partiamo leggermente sfavoriti, ma giocando in gara unica al Ferraris si parte probabilmente con le stesse possibilità di vittoria». Il tecnico ha poi elogiato il neo acquisto Gabbiadini. «Ci darà una grande mano perché penso abbia le caratteristiche per ben inserirsi nel nostro modello di calcio. A gennaio migliorare la Sampdoria è difficile: lo puoi fare ampliando la qualità delle alternative e il numero dei calciatori che possono essere sempre titolari. Gabbiadini è un titolare in più». E la punta ringrazia per accoglienza e stima e dice: La maglia più bella del mondo, il mare, il calore della gente. Che bello essere di nuovo qui, sampdoria. Come se non fossi mai andato via«. Gabbiadini era stato in blucerchiato dal 2013 al 2015, poi passò al Napoli e da lì al Southampton

