Ramirez salva la Sampdoria, con il Lecce è 1-1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ramirez salva la Sampdoria in extremis da un nuovo capitombolo. Il punto maturato in casa contro il Lecce, passato in vantaggio con Lapadula all’ottavo del primo tempo, serve a pochissimo per la classifica. Cinque punti in dieci gare vogliono sempre dire ultimo posto in tristissima solitudine.LA PARTITA – Ranieri cambia volto alla Samp. Centrocampo a rombo, con Bertolacci vertice alto e Barreto nuovamente titolare in mediana. Gabbiadini si accomoda in panchina, rimpiazzato da Bonazzoli. Liverani sostituisce Mejer con Tabanelli a centrocampo e si affida a un reparto offensivo totalmente rinnovato rispetto all’1-1 interno con la Juventus. L’azione di Falco e Lapadula è sostenuta dal trequartista Shakhov.Avvio energico dei padroni di casa. Al 2’ Gabriel contrasta bene, in uscito, Bonazzoli lanciato a rete da Ekdal. Samp generosa ma farraginosa e confusionaria nell’impostazione della manovra. Bertolacci lotta ma non trova la profondità, dall’altra parte Sachov è bravo a scovarla al primo tentativo. E’ il 9’ quando la sua verticalizzazione è perfetta per Lapadula, letale nell’indovinare il pertugio alla sinistra di Audero. La reazione della squadra di Ranieri, dopo anche la traversa sfiorata da Petriccione al quarto d’ora, è all’insegna della prevedibilità: due conclusioni da lontano di Bertolacci (20’) e Barreto (22’) neutralizzate da Gabriel. Il Lecce ha abilità nel gestire il pallone e tener Quagliarella e soci lontani dall’area. Al 35’ Audero respinge goffamente su Pertriccione, poco dopo il diagonale da fuori di Bonazzoli è insidioso ma non abbastanza per far capitolare Gabriel. Certamente più pericoloso il ventiduenne attaccante blucerchiato al 40’ con la deviazione volante su punizione di Vieira ma la risposta del portiere del Lecce è prodigiosa. Al 45’ l’episodio che potrebbe la gara: ripartenza ospite, Falco colpisce la traversa e il tap-in di Lapadula non ha buon fine perché il pallone è stoppato da Ferrari. Con la mano, secondo Massa, che fischia il penalty e lo espelle. Il fischietto imperiese viene richiamato al Var dove può verificare che il tocco del difensore della Samp avviene con il petto. Decisione rettificata.Ranieri inserisce Ramirez, lo colloca sulla trequarti chiedendo a Bertolacci di arretrare. La Samp scende in campo 4 minuti prima del via alla ripresa ma l’inerzia della gara non cambia. Tante imprecisioni, soprattutto a centrocampo, e la squadra di Liverani ha buon gioco negli scambi e negli affondi. Ranieri, a metà ripresa, si affida a Leris e Rigoni. Samp schierata con il 4-2-3-1. Al 26’, poco dopo gli ingressi di Babacar e Mancosu per maggior freschezza all’azione offensiva, Tatchidis rimedia il secondo giallo. Ti aspetti l’arrembaggio dei padroni di casa e invece è ancora offensiva al rallentatore. All’82’ Quagliarella, di tacco, sfiora il palo alla destra di Gabriel. All’87’ stesso sorte ha la conclusione di Vieira dalla distanza. Al primo dei 4 minuti di recuperi, l’incornata di Ramirez salva la Sampdoria dall’ottava sconfitta stagionale.SAMPDORIA 1LECCE 1SAMPDORIA (4-1-2-1-2): Audero 6; De Paoli 5,5, Ferrari 5, Colley 5,5, Murru 5,5; Ekdal 5; Vieira 5, Barreto 5 (1’ st Ramirez 6,5); Bertolacci 6 (21’st Leris 5,5); Bonazzoli 6,5 (21’ st Rigoni 6,5), Quagliarella 5. All.: Ranieri 5,5. In panchina: Augello, Bereszynski, Murillo, Chabot, Jankto, Gabbiadini, Caprari, Avogadri, Falcone.LECCE (4-3-1-2): Gabriel 6,5; Meccariello 6 (42’st Rispoli), Lucioni 6,5, Rossettini 6, Dell’Orco 6; Petriccione 6,5, Tachtsidis 5, Tabanelli 6; Shakhov 6,5 (25’st Mancosu 6); Falco 6,5, Lapadula 7 (25’st Babacar 6). All.: Liverani 6. In panchina: Rispoli, Dumancic, Riccardi, Calderoni, Vera, Imbula, Rimoli, Dubickas, Lamantia, Vigorito.Arbitro: Massa di ImperiaReti: 8’pt Lapadula, 46’ st RamirezNote. Espulso Tachtsidis al 26’st per doppia ammonizione. Ammoniti: Ekdal, Petriccione, Meccariello, Ferrari, Vieira, De Paoli.