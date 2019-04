Parolo è un gladiatore, Correa imprendibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si riaccende un lumicino sotto la Lanterna, la vera Lazio è tornata come in Coppa Italia. Battuta con grinta e coraggio la Sampdoria, annientata un’avversaria per l’Europa.Vola su una punizione di Ramirez angolata, non può nulla su Quagliarella. E’ aiutato dal palo e dalla fortuna su un siluro di Murru. Attento.Sbaglia troppe giocate in uscita, si perde Quagliarella, ma è Acerbi a mandarlo fuori tempo. Si vede che non gioca da tanto. Impaurito.E’ perfetto ed elegante in ogni chiusura, ma poi svirgola una palla di testa e regala a Quagliarella il gol della bandiera. Distratto.Grande anticipo in scivolata su Defrel in area, disinnescato anche nella ripresa tranne una volta, quando l’attaccante si divora il gol sotto porta. Graziato.Gigante in difesa e in attacco, perfetto il cross per il raddoppio di Caicedo. Tira un siluro in diagonale nella ripresa e prende il palo. Trenino.Trecento presenze in A. Ottimo lavoro in recupero e anche in ripartenza, forse con un po’ troppa irruenza. Gladiatore.Parte da lui l’azione del raddoppio, ma poi sbaglia qualche disimpegno e si fa aggirare da Ekdal sul gol di Quagliarella. Stanco.Smista e gestisce il possesso palla. Poco convinto su un tiro in area, si conquista una bella punizione nella ripresa. Ordinato.All’inizio va in pressing e in percussione. Cala vistosamente nel secondo tempo e fa qualche fallo di troppo. Affannato.Semina il panico nella difesa avversaria e sfiora due volte il gol. Apre per Romulo nel raddoppio di Caicedo. Giocoliere.Pressa subito Colley, gli ruba la palla, s’invola e trafigge lucido di piattone Audero. Strepitoso di testa in rotazione pure l’ottavo centro. Nella ripresa serve pure un assist a Romulo. Martello.Entra e spacca la traversa con un botta su punizione. Nel recupero regala a Correa un assist non sfruttato. Rabbioso.Sta al suo posto, contiene le scorribande doriane e aiuta il resto della difesa. Scolaro.Entra per addormentare il gioco, ci mette il veleno giusto anche in interdizione. Grintoso.Trasmette ai ragazzi la voglia di crederci sino all’ultimo.In assenza di Luis Alberto, Milinkovic, fa riposare Immobile e viene ripagato da Caicedo. Coraggioso.Dà un giallo ad Acerbi per un fallo inesistente. Non vede una mano di Bastos, una spinta di Murru a Caicedo, espelle Ramirez per un calcetto. Presuntuoso.