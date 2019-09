Sampdoria-Inter, le pagelle: Sanchez nel bene e nel male, Sensi un gigante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AUDERO 5,5Due interventi decisivi sullo 0-2, prima su Sensi e poi su Lautaro, ma sul terzo gol di Gagliardini la sua condotta si fa ingannare dal primo tocco del centrocampista nerazzurroBERESZYINSKI 5Gioca in una posizione non sua e si vedeCOLLEY 5,5Con la sua fisicità mette qualche una pezza ma troppe volte l’Inter, da buonissima posizione, riesce ad andare al tiroCHABOT 5La peggior serata possibile per esordire. Sullo 0-2, si perde Sanchez e anche sull’1-3 Gagliardini lo aggira facilmenteDEPAOLI 5,5Lontano parente del frizzante esterno in campo contro il Torino(dal 56’ Bonazzoli 6,5 l’attaccante più in forma della Sampdoria, porta dinamismo e imprevedibilità)EKDAL 6Non perde mai la bussola, nonostante le difficoltà causate dagli avversari(dal 69’ Vieira 6 crea un pericolo dalla distanza)LINETTY 5Incapace di contrastare i dilaganti Sensi e Brozovic(dal 73’ Caprari 6 non incide ma non fa disastri)MURRU 5Sulla sua fascia Candreva, nel primo tempo, fa quello che vuoleJANKTO 6,5Mossa a sorpresa di Di Francesco. Riapre la gara con un bel diagonale,QUAGLIARELLA 5Il rifornimento è nulla ma non è serata e si vede perché cerca sempre la soluzione più difficileRIGONI 5Evanescente, mai un lampo degno del suo nomeALL.: EUSEBIO DI FRANCESCO 5Ci sta perdere contro questa Inter, ma la condotta della Samp, timidissima nell’approccio e poco abile nella reazione, non è quella di una squadra che lotta per risalire.HANDANOVIC 6,5La solita garanzia di sicurezza per tutta la squadraSKRINIAR 6,5Sfortunata deviazione sul tiro di Jankto, per il resto solido e affidabileDE VRIJ 7Regala a Quagliarella e Rigoni una serata all’insegna del “vorrei ma non posso”BASTONI 6,5Prestazione convincente, partita giocata con la necessaria personalitàCANDREVA 6Amarezza per il gol del possibile 3-0 annullato per una questione di centimetri(57’ D’Ambrosio)GAGLIARDINI 6,5Ripaga la fiducia di Conte con il gol della tranquillità in un momento delicatissimo della sfidaBROZOVIC 6,5Imprescindibile. Solita ampia visione di gioco, spettacolare l’apertura per il 3-1 di GagliardiniSENSI 7Ha sempre la forza di ritagliarsi spazi interessanti e il coraggio di provare la conclusione. Scelta premiata in occasione nelle prime due reti dell’Inter.(65’ Barella 6 nessun acuto, ma tanta sostanza)ASAMOAH 6Assiste bene Sensi in un paio di circostanze, Depaoli non gli toglie certamente il sonnoSANCHEZ 6E’ bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto al 20’ quando, fortuitamente, devia di schiena alle spalle di Audero il bolide di Sensi, e al 22’ quando raccoglie il tiro-cross dell’ex Sassuolo per il raddoppio. E’ ingenuo nel maturare due gialli (il secondo per inutile simulazione) tra fine primo tempo e inizio ripresaLAUTARO 5,5Audero e una mira imperfetta non gli consentono di iscriversi nel tabellino dei marcatori(dal 56’ Lukaku 6 non segna me mette in costante apprensione la difesa della Samp)ALL.: ANTONIO CONTE 7Scelte azzeccate dall’inizio con il turn over pre-Barcellona a tutta la ripresa con le giuste sostituzioni dopo l’espulsione di Sanchez.