Sampdoria, Di Francesco: «Voglio una squadra con il coltello tra i denti»

«Voglio una Sampdoria col coltello tra i denti». Il tecnico blucerchiato Eusebio Di Francesco carica i blucerchiati in vista della sfida di domani sera con l'Inter capolista al Ferraris. La parola d'ordine è dare un segnale forte dopo un avvio di stagione con appena tre punti in cinque partite. «La convinzione viene attraverso i risultati. Perdere non fa mai piacere ma noi non dobbiamo mancare dal punto di vista della continuità nella partita», prosegue il tecnico che proverà a recuperare in extremis il difensore Ferrari che ha un problema muscolare: se non dovesse farcela al posto dello squalificato Murillo toccherebbe a Chabot. Sarà una gara importantissima quella con l'Inter di Antonio Conte e la Sampdoria cercherà di sfruttare al massimo il fattore casalingo: «Il Ferraris deve essere il nostro fortino: il fatto che possa essere una bolgia deve essere fondamentale per noi. I nostri tifosi sono davvero straordinari»

