Sampdoria, Giampaolo: «Con l'Udinese sarà una gara complicata»

«L'Udinese? Dovremo affrontare il match con grande senso di responsabilità: dobbiamo pensare a giocare a calcio senza tradire i nostri principi». È la ricetta di Marco Giampaolo in vista dell'anticipo di domani al Ferraris. Dopo il pareggio di Firenze cercasi una vittoria per continuare la corsa verso l'Europa ma quella blucerchiata è una squadra che deve fare i conti con un'infermeria affollata. Out Caprari per circa tre mesi (frattura del perone della gamba destra) e fuori dai giochi anche Sala per un problema muscolare. Resterà ai box pure Ramirez che deve scontare un turno di squalifica: «Ho parecchi dubbi legati alle condizioni fisiche dei miei giocatori», ammette il tecnico che dovrà rinunciare anche a Barreto. A centrocampo Linetty è appena rientrato in gruppo ma potrebbe scavalcare nelle gerarchie Jankto. In attacco si deve scegliere il sostituto di Caprari: «Nel reparto offensivo non cambia nulla, o gioca Defrel oppure Gabbiadini che scenderà in campo ma non se dall'inizio». Focus poi sugli avversari: Giampaolo spiega ai suoi allievi la strategia da adottare. «Dobbiamo mettere il match sul piano della tecnica, non dal punto di vista fisico - ha detto -. una squadra con qualità fisica, con tanti chili, forte nell'uno contro uno. Ha giocatori che sanno accelerare. È una squadra forte con una classifica che non gli rende giustizia. Mi aspetto una partita veramente complicata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA