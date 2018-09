Sampdoria, Giampaolo: «Spal competitiva, sarà una gara dura»

Continua il tour de force della Sampdoria e quella di domani sera al Ferraris con la Spal sarà la quinta gara in meno di tre settimane: la squadra blucerchiata ha giocato praticamente ogni tre giorni: «È un'esperienza che fino ad ora la squadra ha gestito nel modo migliore sia fisicamente che mentalmente. Fino ad ora il ciclo lo abbiamo intrapreso in modo brillante - ha spiegato Marco Giampaolo -. Giochiamo le prossime due gare e poi tiriamo le somme». Il tecnico della Sampdoria non si fida della Spal: «Affrontiamo una squadra che ci precede in classifica anche se fino a ora sono state giocate poche gare. A oggi la classifica dice questo, senza dubbio la Spal ha iniziato bene questa stagione. Sarà una partita difficile come tutte». Sulla Spal Giampaolo sottolinea un altro aspetto: «Ha un buon organico, è una squadra che è sempre stata competitiva con giocatori di qualità come gli attaccanti Paloschi e Petagna, oltre ad Antenucci. Affrontare le squadre pensando al nome è assolutamente sbagliato. Dieci anni fa i pronostici erano più scritti quando magari incontravi le squadre che non erano le big: invece ora devi schiumare sangue in ogni gara». Per questa partita Giampaolo recupera Gianluca Caprari anche se l'attaccante potrebbe partire dalla panchina ma resta da sciogliere il nodo del trequartista, con Praet e Ramirez in ballottaggio per una maglia.

