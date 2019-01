Sampdoria, Giampaolo: «Quagliarella in Nazionale non deve essere un contentino»

«Quagliarella parla poco e corre tanto, è una giocatore straordinario». Ai microfoni di rado anch'io sport va in scena l'elogio del bomber della Sampdoria direttamente dalle parole del suo tecnico Marco Gianpaolo. Convocarlo ora in Nazionale? «Fabio non ha bisogno di un contentino, dovrebbe essere una convocazione contestualizzata. Se Mancini ne ha bisogno lo convoca, ma Fabio è stato sfortunato perchè questo doveva essere l'anno degli Europei». © RIPRODUZIONE RISERVATA