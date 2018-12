Sampdoria, Giampaolo: «Credo sempre nella Var, non ci sono più le porcate di una volta»

«La Var è una garanzia, mi sento sempre tutelato dalla Var». Dopo le polemiche seguite al rigore assegnato in pieno recupero alla Lazio sabato scorso Marco Giampaolo non ha cambiato la sua opinione sull'utilizzo della Var. «Poi la Var stesso può far fare valutazioni diverse perché alcune volte la segnalazione arriva dall'assistente alla Var altre dall'arbitro, a volte c'è collaborazione altre meno. Però è sempre un elemento di garanzia - ha dichiarato Giampaolo -. Io sbaglio come allenatore,i calciatori come calciatori e gli arbitri come arbitri: ma l'importante è lavorare per migliorare e ridurre gli errori che si possono commettere. Nessuno è esente da colpe. Posso dire che c'è stato comunque un salto di qualità molto importante. Le porcate che si facevano una volta, anche nel senso buono, o i giudizi che si davano alle singole situazioni di gioco non ci sono più. Oggi siamo tutti più tutelati. Prima la percentuale di errori era molto più alta».

