Sampdoria, Giampaolo: "Contro l'Inter serve pedalare tanto"

Ultimo aggiornamento: 14:23

Troppe partite in pochi giorni. Lo ripete da tempo Marco Giampaolo, convinto che una rosa ampiamente rinnovata come la sua necessiti dei giusti tempi per entrare in piena condizione dal punto di vista fisico e per apprendere bene movimenti e schemi.“Siamo in alto mare, speriamo di recuperare più energie possibili per una partita che prepareremo solo in video” allarga le braccia, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida interna contro l’Inter. L’allenamento odierno sarà importante per valutare, a dovere, i suoi uomini e comprendere chi potrà rendere di più domani sera al Ferraris. “Praet è a disposizione. Caprari? I nostri attaccanti giocano tutti, lui ha bisogno di continuità e spero di potergliela dare”. Sicuro il rientro di Bereszynski in difesa a destra dopo la brutta prestazione di Sala contro la Fiorentina, così come probabile appare l’impiego di Colley in difesa. Contro i viola, le difficoltà patite da Linetty potrebbero costargli il posto in favore di Jankto.C’è da riscattare l’umiliazione patita nel marzo scorso. Un pranzo davvero indigesto con la quaterna di Icardi arrivata dopo l’apertura delle danze a cura di Perisic. “Serve pedalare molto per metterli in difficoltà. Nell’ultima partita, di fatto, non siamo neppure entrati in campo…”. L’Inter oggi. “E’ destinata a crescere e prendere la strada giusto in campionato. Hanno avuto un giorno in più di noi per prepararsi dopo la vittoria in Champions League ma per noi affrontarli forse è meglio perché dal punto di vista mentale e degli stimoli l’attenzione aumenta automaticamente”.Il caso, rientrato, della sostituzione di Quagliarella. “L’importante è chiarirsi, in questo caso non servono le scuse. Occorre capire che il gruppo viene sempre prima del singolo”.