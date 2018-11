Sampdoria, Giampaolo: «Il derby si vince giocando bene»

«Nel derby la Sampdoria deve giocare a calcio e non avere rimpianti: sono partite in cui ti devi mettere in gioco». L'allenatore dei blucerchiati, Marco Giampaolo, indica la strada ai suoi ragazzi verso il match contro il Genoa di domani sera. E non vuole che la 'suà squadra cambi la propria identità: «La squadra deve cercare la vittoria come sa fare, cioè giocando a calcio. Queste sono partite diverse dalle altre e puoi interpretarle nel modo migliore soltanto se la giochi e la vivi, non certo se la subisci», continua Giampaolo, che si aspetta un Genoa pronto a reagire dopo un periodo non semplice: «Troveremo una squadra aggressiva, che cercherà di non concederci spazi. Noi dovremo mantenere la nostra identità: ho molto rispetto per il Genoa ma anche molta fiducia nella Sampdoria», conclude l'allenatore doriano. © RIPRODUZIONE RISERVATA