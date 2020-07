Sampdoria-Genoa, per i rossoblù il derby n° 120 vale doppio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lanon vuole fermarsi, ilnon può perdersi. Derby numero 120 doppiamente inedito domani sera alle 21:45: in piena estate e senza pubblico, con le voci di giocatori e tecnici a levarsi isolate nell’aria, come in una partita della domenica sera tra compagni di quartiere, ma forse mai come in quest’anno con un’elevatissima posta in gioco.Palloni scottanti, soprattutto per i piedi dei giocatori rossoblù. La fondamentale vittoria maturata domenica sera, nello “spareggio salvezza” contro il Lecce, va fatta fruttare dal punto di vista del morale e della determinazione. Tornare al successo 4 anni dopo l’ultima volta, l’8 maggio 2016 con ancora in panchina Gianpiero Gasperini, non varrebbe solo un gigantesco balzo in avanti verso la permanenza in serie A ma anche un riavvicinamento a una tifoseria delusa per una stagione caratterizzata da iniziali illusioni, proseguita con enormi tribolazioni condivise da ben tre allenatori. Andreazzoli, Thiago Motta e oraquest’ultimo capace di rialzare il Genoa dal fondo della classifica. Tre vittorie nelle ultime 4 partite pre Covid-19, una salvezza a portata di mano messa in discussione dalla ripartenza di giugno. L’artefice del miracolo Crotone, 20 punti tra aprile e maggio per una straordinaria impresa nel 2017, è ora chiamato a mantenere salda la rotta in quest’ultimo tratto di perigliosa navigazione con un equipaggio dai nomi illustri ma anche, in larga parte, dalle carte d’identità che mal si conciliano con impegni così ravvicinati. “Dovremo far punti e giocare con la voglia di salvarci” è la predica del tecnico rossoblù con tanti dubbi di formazione, soprattutto per il centrocampo (Sturaro, Cassata, Behrami) ma anche con l’incognita Sanabria per l’attacco dove questa volta Pinamonti sarà titolare, supportato da Pandev e FalquePrima del Covid-19, invece, laotteneva una fondamentale per quanto faticosissima affermazione casalinga, a porte chiuse, con il Verona. Quel giorno, l’8 marzo scorso,i si aggrappò a una doppietta di Quagliarella per mantenere il quint’ultimo posto, soltanto una lunghezza sopra le appaiate Genoa e Lecce. Ora i punti di vantaggio sono, rispettivamente, 8 e 12 nonostante un riavvio lento con 3 sconfitte nelle prime 3 uscite. Il derby, dall’alto dei 41 punti, non conta più per la salvezza ma per il prestigio. Il decimo posto, una volta collezionate addirittura 5 vittorie nelle ultime 6 gare, non è più un miraggio ma la prima lezione del derby, come dimostra anche la partita dell’andata, è quella che chi sta peggio, in genere, trova dentro la motivazione per metter in campo qualcosa in più. All’andata, entrato a partita in corso, dal limite dell’area Gabbiadini incastrò il pallone della vittoria nell’angolino basso alla destra di Radu. Mancavano 5 minuti alla fine di una gara in cui meglio si stava esprimendo il. Fatale l’incredibile defaillance in mediana di Ghiglione che innestò la fuga, a sinistra, dell’uomo assist Linetty. Se Gabbiadini brama il desiderio di esser match winner per la terza volta (la prima fu nel settembre 2014) il navigato Ranieri chiede massima concentrazione a tutto il collettivo. “Il derby sarà una partita dura”. Riavrà Colley e Linetty, lasciati a riposo a Parma anche per evitare la squalifica, e in attacco avrà problemi di abbondanza in attacco: fermo restando che l’esperienza di Quagliarella sarà fondamentale, chi lasciar fuori tra “Gabbia” e il baby bomber Bonazzoli?