Unite da un destino di comune sofferenza in una stagione di grandi difficoltà. La Genova calcistica è alla ricerca del salvagente per evitare di lasciare la massima categoria. La Sampdoria è avanti di un punto ma attualmente sta peggio. Ci sono le evoluzioni societarie: Ferrero, dopo la caduta del Cda provocata dalle dimissioni del vicepresidente vicario Fiorentino, avrebbe comunicato all’allenatore Ranieri e il capitano Quagliarella la volontà di cedere la società. Inoltre nel futuro organigramma, in configurazione nei prossimi 20 giorni, non ci sarà lo storico braccio destro Romei. Ci sono le ansie da gioco e classifica: il clamoroso 1-5 interno contro la Fiorentina mette a nudo gravi problemi di carattere prima che tecnici per una squadra che non sembra trarre beneficio dalle (poche) mosse compiute nel mercato di riparazione. Difesa colabrodo, con 15 gol subiti nelle ultime 5 gare. E dire che uno dei primi passi di Ranieri, subentrato il 20 ottobre a Di Francesco, fu proprio l’aggiustamento dei meccanismi della retroguardia.Attacco a segno con il contagocce, eccezion fatta per il tris calato in casa di uno sfibrato Torino, anche perché poco e mal rifornito dalla mediana. Tanto, troppo nervosismo come dimostrano i tanti cartellini rimediati ieri. Due pesantissimi: il giallo di Ramirez e il rosso di Murru costeranno la squalifica nella difficilissima trasferta di domenica sera contro l’Inter. Già, perché Samp e Genoa, oltre a concorrere per evitare l’inferno della B, si troveranno per una giornata a esser anche “giudici” per lo scudetto. All’ora di pranzo, al Ferraris, Nicola sfiderà la Lazio e Inzaghi dovrà fare particolarmente attenzione a una squadra rigenerata sotto molti punti di vista. Otto punti nelle ultime quattro partite, tre delle quali giocate fuori casa. Il roboante 3-0 di Bologna, ma anche il 2-2 imposto a domicilio a Gasperini. Segnali di crescita.Qui il mercato ha il suo perché. Il francese Soumaoro sta dimostrando di esser una colonna di valore eccezionale per il reparto arretrato, così come preziosa appare l’esperienza di Masiello. Il recupero di elementi fondamentali come Sturaro e Sanabria potrà esser determinante, senza dimenticare il potenziale recupero di un giocatore di qualità come Falque. La corsa salvezza sembra esser in discesa per il Grifone ma i conti con l’oste Claudio, subito determinato ieri nel trasmettere tranquillità ai suoi dopo la disfatta, andranno sempre fatti.