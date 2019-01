Sampdoria, frattura al perone per Caprari: stop di due mesi

Brutta tegola per la Sampdoria: Gianluca Caprari dovrà restare fermo almeno due mesi. L'attaccante si è fatto male in allenamento e nel pomeriggio è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura del perone della gamba destra. Il calciatore è stato ricoverato alla Clinica Montallegro di Genova ed è in fase di valutazione il tipo d'intervento chirurgico al quale dovrà essere sottoposto. Nelle ultime settimane il giocatore aveva superato Gregoire Defrel nelle gerarchie e spesso era stato utilizzato da Marco Giampaolo come attaccante titolare al fianco di Fabio Quagliarella. © RIPRODUZIONE RISERVATA