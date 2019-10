Sampdoria, Di Francesco a rischio. Ferrero: «Domani decidiamo»

Solo tre punti in classifica, la Sam è in brutte acque: ultima, inesorabilmente. Ferrero è stato chiaro. Qualcsa dovrà cambiare. «Siamo molto dispiaciuti per quello che sta accadendo. Domani avremo una riunione, esamineremo tutti insieme la situazione e poi prenderò una decisione per il bene della Sampdoria, di Di Francesco e nostro». Lo ha detto il presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, dopo la sconfitta a Verona, sesta su sette partite in serie A. «È appena finita la partita, abbiamo visto un certo spettacolo, siamo tutti intontiti e non vogliamo prendere decisioni affrettate», ha proseguito ai microfoni di Sky Sport. «La trattativa in corso per la cessione non deve essere un alibi per nessuno - ha aggiunto Ferrero -. Il campo è una cosa, la trattativa è un altra. È lunga, estenuante ma non diamo alibi a nessuno perchè non c'entra assolutamente niente con quello che succede in campo. La Samp è quella dello scorso anno, si è solo rafforzata. Mi sembra che ci sia ancora un pò di Giampaolo e un pò di Di Francesco».

