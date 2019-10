Sampdoria, Ferrero riceve il Tapiro: «Totti mi ha parlato di Ranieri»

«Totti di Ranieri mi ha detto che era una bella Ferrari, quella che ci voleva qui»: così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, al quale Valerio Staffelli di 'Striscia la notizià ha consegnato il 'Tapiro d'orò per lo scarso rendimento della squadra, al momento ultima in classifica con una sola vittoria in sette giornate. «Pensa se non vincevamo manco quella, sarebbe stato peggio - le parole di Ferrero (stasera su Canale 5, h.20.35). Sono molto dispiaciuto per Di Francesco, però non so cosa gli sia capitato. Non aveva certezze». «Dicono sia stato Cassano a suggerirvi Ranieri», ma il 'viperettà nega: «No, questa cosa di Cassano non la so. Mentre con Totti, su Ranieri, mi ha detto che era una bella Ferrari, quella che ci voleva qui», aggiunge Ferrero che parla anche della trattativa saltata per la cessione della società alla cordata guidata da Gianluca Vialli: «Anche se mi vogliono male perché pensano che non gli abbia fatto realizzare un sogno, questo Tapiro lo dedico a Vialli: casa Samp è sempre aperta per lui. Forza Vialli e viva la Sampdoria».

