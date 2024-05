Sampdoria, raggiunto l'accordo con Ferrero: Manfredi il nuovo presidente

Inizia una nuova era che può rendere felici tutti i tifosi della Sampdoria: Matteo Manfredi è il nuovo president della squadra. In giornata è arrivata la tanto attesa firma sull'accordo per il passaggio definitio delle quote di Sport e Spettacolo Holding, a cui fa capo la famiglia Ferrero, alla Blucerchiati di Manfredi, attuale presidente blucerchiato. L'intesa era stata trovata già qualche mese fa, lo scorso 13 marzo, con le parti che si sarebbero aggiornate il 10 aprile. Una nuova data, quella di oggi, era stata concessa per limare gli ultimi dettagli.

L'intesa ha fatto cadere tutti i ricorsi che sono stati presentati. Sia quello al Tribunale di Roma, con Manfredi che chiedeva a Ferrero 5,2 milioni di euro di risarcimento danni, sia quella milanese presentata da Gianluca Vidal che prevedeva il sequestro immediato delle quote e l'invalidità della cessione dello scorso maggio.

La nuova era comincia però con il freno a mano tirato, con la Sampdoria che ha ancora il mercato controllato.

Tanto dovrà uscire, tanto dovrà entrare nelle casse societarie e poi si potranno fare investimenti per cercare di tornare nella massima serie. Nonostante la situazione, la squadra ha sempre lottato per i propri obiettivi entrando anche nei playoff di Serie B, uscendo però al primo turno.