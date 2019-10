Sampdoria, Di Francesco: «Con il Verona non è la partita della vita»

«Non è la partita della vita, non dobbiamo mettere troppo peso su questa gara: va giocata con attenzione ma ci sono ancora tantissime partite». La vigilia della gara a Verona è scandita in casa Sampdoria dalle parole di Eusebio Di Francesco che cerca di alleggerire la pressione su un match che comunque potrebbe anche decidere il futuro del tecnico, dopo una sola vittoria e cinque sconfitte. C'è soprattutto un aspetto su cui Di Francesco ha voluto concentrarsi: «L'aspetto mentale è fondamentale nel preparare il match e per questo dico che è determinante approcciarsi a questa gara nella maniera giusta». Non si sbilancia sulla formazione ma l'impressione è quella di un attacco rinnovato con l'inserimento di Federico Bonazzoli al fianco di Fabio Quagliarella mentre a centrocampo ci sarà una linea a cinque con Ronaldo Vieira al posto dell'infortunato Karol Linetty e conferma per Jakub Jankto a segno con l'Inter. Ci saranno almeno 1.500 tifosi blucerchiati, una presenza straordinaria per una gara che dovrà rappresentare un pò il bivio per la Sampdoria anche se le insidie sono moltissime: «Sappiamo di affrontare una squadra dove tecnicamente noi abbiamo qualcosa in più, ma loro sono una squadra difficile da affrontare perché a livello di convinzione possono avere qualcosa di più rispetto a noi». Ma il mister ha voluto ricordare anche Giorgio Squinzi, recentemente scomparso e suo patron al Sassuolo: «Per me è stata una persona importantissima, che si lega non solo ad un aspetto calcistico ma anche umano».

