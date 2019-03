La Polisportiva Città di Ciampino diventa ufficialmente un Centro Tecnico dell’U.C. Sampdoria ed entra a pieno titolo all’interno del circuito blucerchiato. In virtù di tale collaborazione il Città di Ciampino riceverà mensilmente visite da parte dei tecnici della scuola calcio della Sampdoria, che illustreranno i dettami e le linee guida del progetto “Next Generation Sampdoria” e della scuola calcio blucerchiata, garantendo che essi vengano seguiti dagli istruttori del City per far sì che gli allenamenti siano improntati alle metodologie della società di Genova. Per quanto riguarda l’agonistica, i tecnici del Città di Ciampino parteciperanno nel corso della stagione a cinque incontri formativi per creare una base conoscitiva e di condivisione delle metodologie e accrescere le competenze e le conoscenze dei tecnici stessi; allo stesso tempo, i responsabili del City manterranno un rapporto costante con quelli blucerchiati, che monitoreranno regolarmente tutti quei giocatori che, avendo compiuto i 14 anni di età, sono nelle condizioni di andare fuori regione per tentare una scalata nel calcio professionistico.

Negli ultimi mesi abbiamo lavorato molto su questo progetto”, commenta il presidente Antonio Paolo Cececotto, “con l’obiettivo di allargare ancora di più i nostri orizzonti e dare un servizio qualitativamente migliore ai nostri tesserati. L’apporto di Italo Calvarese, Paolo Cioeta, Angelo Catanzano e Marco Caroli è stato fondamentale per far sì che questa operazione andasse in porto, così come il lavoro del nostro direttore sportivo Gianluca Mirra. Da oggi inizia un nuovo capitolo della storia del Città di Ciampino, a dimostrazione del fatto che nonostante il periodo difficile non ci fermiamo ma andiamo avanti”. Sulla stessa linea di pensiero anche Alessandro Fortuna, che aggiunge: “Siamo orgogliosi di essere annoverati tra i Centri Tecnici della Sampdoria, anche perché sono stati proprio loro a scegliere il Città di Ciampino come partner, e di entrare nell’orbita di una società come quella blucerchiata, che non ha di certo bisogno di presentazioni: inizieremo a lavorare fin da subito per far sì che questa collaborazione dia i suoi frutti

