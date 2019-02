SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sampdoria e Cagliari aprono il programma domenicale della 25esima giornata di Serie A con la sfida delle ore 12.30 allo stadio Marassi. I blucerchiati, reduci dalla sconfitta di misura sul campo dell'Inter, vogliono approfittare dei favori del pronostico per mettere fine ad un periodo difficile, mentre i sardi, 24 punti in classifica, cercano punti per dare continuità alla vittoria casalinga conquistata in rimonta di fronte ai propri tifosi e giunta dopo un lunghissimo periodo di digiuno.Nei match giocati a Marassi tra Sampdoria e Cagliari è il nulla di fatto a farla da padrone in quanto a risultato più ricorrente: ben 18 i pareggi su 32 partite, a fronte di 8 successi blucerchiati e 6 affermazioni degli isolani; tra queste ultime, l'1-2 dell'11esima giornata del campionato 1993/94, quando al vantaggio di Bertarelli i sardi replicarono grazie al pareggio di Massimiliano Allegri e alla rete della vittoria messa a segno dal ''tamburino sardo'' Gianfranco Matteoli.