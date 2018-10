Sampdoria, Giampaolo soddisfatto: «Battuto un avversario forte»

La Sampdoria si issa ai piani alti per spingere l'Atalanta giù dal trono delle sorprese e il suo tecnico è in vena di paragoni con l'avversario sconfitto: «L'obiettivo è mettere un mattoncino sopra l'altro: abbiamo fuori una decina di nazionali, sono esperienze che aiutano a crescere tutta la squadra perché i giocatori imparano a migliorarsi. È lo stesso percorso dei nerazzurri negli ultimi due anni: risultati e qualità». Marco Giampaolo non intende alzare l'asticella delle ambizioni nemmeno dall'alto dei 14 punti in classifica: «La classifica attuale non conta nulla, ma c'è una sosta e ce la saremmo presa com'è anche se avessimo perso - prosegue l'allenatore abruzzese -. La vittoria è pesante perché reputo l'avversario molto forte, non è facile tornare da Bergamo con un risultato positivo. La partita è stata sofferta contro una squadra fisica e sagomata nell'uno contro uno». L'elogio vale per tutti i blucerchiati: «Il terreno di gioco lasciava a desiderare, ma con la nostra identità siamo rimasti dentro la partita con ordine, sacrificio e proprietà di palleggio. Abbiamo attinto a qualcosa di diverso da ciò a cui siamo abituati». Difensivamente s'è visto un Murru insuperabile: «Deve pedalare ancora e avere l'ambizione di fare sempre meglio, ma fa le cose per bene. Ha step da compiere».



Sul fronte degli sconfitti, Gian Piero Gasperini si rassegna alla nuova dimensione drasticamente ridotta nelle ambizioni della sua Atalanta: «La cosa migliore è continuare a lavorare senza demoralizzarsi. Se non altro adesso abbiamo chiaro l'obiettivo, levarsi dal fondo classifica». Il tecnico nerazzurro deplora la rituale disattenzione sui calci da fermo: «I ragazzi hanno dato tutto, ma se non troviamo concretezza le partite rimangono in bilico, coi cambi magari ci si abbassa anche e le perdi da palla inattiva dopo aver fatto molto di più dell'avversario». Due sostituzioni obbligate su tre per i bergamaschi: «Masiello e Zapata hanno problemi muscolari che andranno valutati nei prossimi giorni - spiega Gasperini -.Se escono Zapata e Pasalic c'è un problema strutturale sui calci da fermo. Alla base del nostro calcio c'è il saper difendere». Ora la sosta: «Ci sono 15 giocatori nelle nazionali, lavoriamo su quelli che rimangono: siamo in otto più due portieri, tra cui Gomez, Rigoni, Gosens e la difesa. Certo, siamo in pochi. Fosse per me riserverei un mese o due interi alle nazionali per per evitare lo stillicidio delle convocazioni».

