Ligue 1, rivoluzione all'Olympique Marsiglia: Sampaoli è il nuovo allenatore. Cambia anche il presidente

Rivoluzione all'Olympique Marsiglia. Il proprietario americano, Frank McCourt, ha infatti annunciato profondi cambiamenti nel club francese: intanto ha ufficializzato Jorge Sampaoli come nuovo tecnico della prima squadra, dopo le dimissioni di Villas Boas ad inizio febbraio, mentre Paolo Longoria, già direttore generale dal 2020, diventa, con effetto immediato, presidente del club al posto di Jacques-Henri Eyraud. Longoria, fa sapere la società in una nota sul sito, sarà responsabile della gestione del club sia sul piano economico che su quello sportivo. Sampaoli invece ha firmato un contratto fino a giugno 2023. L'allenatore argentino, classe '60, ha guidato tra le altre la nazionale di casa e il Cile, tra i club il Siviglia in Spagna, il Santos e, ancora in questi giorni, l'Atletico Mineiro in Brasile (presto lascerà il club di Belo Horizonte per trasferirsi in Francia).

Ultimo aggiornamento: 23:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA