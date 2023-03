Sampdoria-Salernitana 0-0, Stankovic perde l'ennesimo treno salvezza

Un punto per uno al Ferraris ma stati d'animo differenti. Non cambia, infatti, la situazione della Sampdoria, sempre ancorata al fondo della classifica pur se ora in coabitazione con la Cremonese. La Salernitana esce indenne da una trasferta potenzialmente insidiosa, in parte anche beneficiata dall'altro nulla di fatto in zona retrocessione: quello partorito da Spezia e Verona nell'anticipo di pranzo.

LA PARTITA - Prima frazione davvero modesta. Sampdoria con tante assenze, a cominciare dalla coppia offensiva Gabbiadini-Lammers. Nel 3-4-2-1 di Stankovic, sono a Sabiri e Cuisance a sostenere Rodriguez, alla prima da titolare. Salernitana speculare, con Candreva e Kastanos dietro Piatek. Minuti iniziali all’insegna del pressing della Salernitana sui portatori di palla difensivi, anche se la prima occasione è di marca blucerchiata. Al 9’ il destro a giro di Sabiri esce alla sinistra di Ochoa. Gli ospiti sono pericolosi prima con un’inzuccata di Crnigoj e poi, soprattutto, con Candreva, ben servito in ottima posizione ma troppo lento nella fase di finalizzazione. Audero gli sbarra la strada. E’ l’occasione più grande del primo tempo. Cresce poi la Samp, con un paio di situazioni offensive interessanti: Ochoa smanaccia su Rodriguez al 23’, poi due affondi di Zanoli creano grattacapi alla retroguardia ospite. Ci vuole, dopo la mezz’ora, ancora uno scattante Audero per respingere una insidiosa punizione di Sambia. Al 35’ arriva la bocciatura per Sabiri. Stankovic decide di sostituirlo con Gunther, avanzando Zanoli a destra e Leris al fianco di Cuisance. La Sampdoria prova l’arma del possesso palla ma è sterile, la Salernitana gioca d’attesa.

Anche nel secondo tempo, le occasioni latitano. Tanti, troppi scontri e poco o nulla in fase di costruzione del gioco. Stankovic prova a dare la scossa con il contemporaneo inserimento di Murru, Malagrida e soprattutto Quagliarella. La Sampdoria cambia atteggiamento e diventa più propositiva: il suo quarantenne attaccante non riesce a sfruttare, al 77', l'occasione più importante. La Salernitana si riprende nel finale ma sia Piatek che Bradaric non riescono a mordere. Poco importa per Sousa, sempre con 7 punti di vantaggio sulla zona calda. Stankovic perde l'ennesimo treno per rivedere la salvezza, distante sempre 9 lunghezze.