Samp-Lazio, Flachi: «La squadra di Sarri può dar fastidio a molti. Capocannoniere? Decide Immobile chi vince»

Tutto pronto per Sampdoria-Lazio. I biancocelesti dopo la grande vittoria contro l'Inter saranno chiamati a confermarsi con i blucerchiati. In attesa del fischio d'inizio un doriano acquisito come Francesco Flachi ci ha detto la sua sul match. Dallo speciale per Dazn "Il ragazzo gioca bene" alla biografia "Una vita rovesciata", l'ex numero 10 della Samp è tornato a sorridere anche sul campo con la Praese, squadra di Promozione ligure per la quale segue anche il settore giovanile. Oggi però sarà concentrato solo su Marassi.

Samp-Lazio, Immobile ha già segnato 17 reti ai blucerchiati: oggi cerca il gol dopo due turni a secco

In che momento è la Sampdoria?

«Non l’ho vista così male. Con l’Atalanta poteva fare qualche punto in più. Ha giocato bene, ha preso due pali e gli è stato annullato un gol regolare. Quella sconfitta non gli si addiceva, anzi, meritavano di più i blucerchiati. Con la Juventus ha ripetuto la stessa grande prestazione, ha preso una traversa e un palo esterno, ma alla fine il pareggio con una grande squadra lo accetti».

Invece a Salerno?

«Lì veramente male. Sai, se giocano male due o tre giocatori è un conto, ma se crolla tutta la squadra è un problema mentale. Forse non riescono a mantenere una concentrazione tale da trovare continuità».

Ma secondo lei Giampaolo è già in bilico?

«Assolutamente no, bisogna dargli fiducia. La Sampdoria sta cercando di cambiare proprietà e quindi è anche in difficoltà sotto l’aspetto finanziario. Non penso che in questo momento una partita possa cambiare i giudizi»

Ora un altro avversario difficile…

«La Lazio arriva da una prestazione importante e sappiamo che sa giocare bene a calcio, può mettere in difficoltà chiunque. Oggi dipenderà tutto dai biancocelesti. La Sampdoria vista in casa può sicuramente creare qualche grattacapo, ma tutto dipenderà dalla squadra di Sarri».

Da chi si aspetta di più in casa blucerchiata?

«In questo momento la Sampdoria sta faticando a fare gol, crea azioni, ma spreca. Per questo mi aspetto qualcosina di più dall’attacco. Se fai gol puoi gestire meglio le partite. C’è un grande attaccante come Caputo, sta rientrando Gabbiadini. Poi c’è Quagliarella che ha una certa età, ma nello spogliatoio dà sempre tanto e resta un pericolo per le altre squadre».

A cosa può puntare la Lazio?

«È leggermente indietro a Inter, Milan e Juve, ma se Sarri ha la squadra che gira alla perfezione può creare problemi a tanti. Sono curioso di vedere come andrà da qui alla fine dell’anno. Ci voleva un po’ per assorbire il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro e capire ciò che chiede Sarri. Lui fa rendere al massimo i suoi giocatori. Non credo la Lazio possa puntare allo scudetto, ma tra le prime quattro ci può arrivare».

Con chi avrebbe giocato tra i calciatori biancocelesti?

«Sicuramente Luis Alberto, un giocatore che nemmeno si rende conto di quanto è forte. Poi ovviamente Milinkovic. Per gli attaccanti penso sia un privilegio giocare con calciatori del genere».

Come si spiega l’utilizzo col contagocce dal 1’ di Luis Alberto?

«Delle volte un allenatore cerca di trovare delle soluzioni a un giocatore che forse ultimamente non faceva bene o si era comportato in maniera sbagliata. Un tecnico deve guardare tutto il gruppo anziché il simbolo. Può capitare una situazione del genere tra un calciatore e un allenatore anche per cercare uno stimolo».

Impossibile poi non parlare di Immobile…

«Cosa vuoi dire a Ciro? Segna sempre 30 gol all’anno. Poi se non segna fa anche giocare bene la squadra perché tecnicamente può mandare in porta i compagni di squadra o gli crea spazio con i movimenti».

Perché spesso va incontro alle critiche in Nazionale?

«Non lo so. Forse perché alla Lazio è abituato ad avere una squadra che lavora per lui e lui stesso comunque si mette a disposizione di tutti. In Nazionale invece si pensa sempre più singolarmente invece di creare situazioni dove si esalta un solo giocatore. Il calcio è un po’ bastardo in queste situazioni perché vieni etichettato come quello che va bene con la Lazio e in Nazionale no, ma mi sembra esagerato per un ragazzo che ogni anno diventa capocannoniere».

A proposito, chi la spunterà quest’anno?

«Vlahovic è partito bene, ma la Juve non ha il gioco della Lazio e alla fine è spesso il gioco che paga. Poi dipenderà da Ciro se vorrà far vincere qualcun altro (ride, ndr)».

Cosa dovrà attendersi a Marassi la Lazio?

«Ci sarà un ambiente caldo. Il tifo dovrà trascinare la Sampdoria in un momento sicuramente non facile. In più la squadra di Giampaolo nella prossima sfida andrà a Verona contro una diretta concorrente per la salvezza, e arrivarci con una prestazione importante sarebbe un’iniezione di fiducia. Detto ciò, ti ripeto: tutto dipenderà dalla Lazio».