Milan, Salvini ironizza sul calciomercato: «Di questo passo l'anno giocheremo contro la Sambiase»

È tornato a parlare di calcio e di Milan Matteo Salvini, e come al solito non senza qualche punta polemico-satirica. In occasione dell'inaugurazione della sede della Lega a Lamezia Terme, l'ex vicepresidente del Consiglio, noto tifoso rossonero, non ha mancato di esternare le sue considerazioni sull'andamento del calciomercato per il club di Viale Aldo Rossi.

«Parentesi calcistica: viva il Sambiase. Vista la campagna acquisti del Milan, fra un pò c'è Milan-Sambiase». Sambiase, una delle squadre del lametino, che proprio quest'anno ha gudagnato la promozione in Serie D. Una battuta, sicuramente, quella del leader leghista, ma forse neanche tanto, vista l'attuale immobilità di Maldini&Co per quanto riguarda il mercato in entrata.