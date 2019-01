Salvini e il Milan: «Higuain indegno, un mercenario: spero non si faccia più vedere»

Gonzalo Higuain si è «comportato in maniera indegna, spero non si faccia più vedere a Milano. Non mi piacciono i mercenari, senza di lui siamo diventati molto competitivi»: così, ospite di Rtl 102.5, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tifoso rossonero, in merito alla partenza, destinazione Chelsea, del centravanti argentino. © RIPRODUZIONE RISERVATA