Saluto nazista del portiere del Crystal Palace: la FA apre un'inchiesta

La federcalcio britannica (Fa) ha aperto un'inchiesta sul portiere gallese del Crystal Palace Wayne Hennessey per essere stato ripreso nel corso di una cena con dei compagni di squadra mentre apparentemente stava facendo il saluto nazista.Pubblicata sui social da un compagno di squadra - il tedesco Max Meyer - potrebbe avere conseguenze disciplinari per Hennessey. Da parte sua il portiere gallese si è difeso dicendo che stava semplicemente salutando un amico. E in un post su twitter ha scritto: «Ieri sera ho cenato con i miei compagni di squadra e abbiamo fatto una foto di gruppo. Mi sono agitato e stavo gridando alla persona che ha scattato la foto e allo stesso tempo ho messo la mano sulla mia bocca. Mi è stato fatto notare che sembra che io stia facendo un saluto del tutto inappropriato. Posso assicurare a tutti che non lo farei mai e qualsiasi somiglianza con quel tipo di gesto è assolutamente casuale».