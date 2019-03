Salisburgo-Napoli, le pagelle: Milik decisivo, Mertens in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Walke 6 - Tradito dai suoi sul gol di Milik, si riscatta più avanti.Lainer 6 - Molto attivo in fase di spinta, non sempre scodella cross interessanti.Ramalho 6 - Si rende pericoloso su palla inattiva, facendo valere la sua altezza.Onguéné 5,5 - Come all'andata, combina un mezzo pasticcio che costa carissimo ai suoi.Ulmer 6,5 - Spinge come un forsennato dal primo minuto, anche con buona qualità.Mwepu 5,5 - Non sempre incisivo e infatti lascia il campo dopo poco più di un'ora.Samassekou 6 - La versione migliore del giocatore visto all'andata, ma con qualche fallo di troppo.Szoboszlai 6,5 - Classe 2000, debutta in Europa con la personalità del veterano. Campioncino.Wolf 6,5 - Quasi tutte le azioni del Salisburgo passano dai suoi piedi e sono dolori.Minamino 6 - Parte da punta, finisce addirittura da ultimo difensore su alcune ripartenze del Napoli.Dabbur 6,5 - Un gol, un palo e le lacrime dopo una grande prestazione che non basta al Salisburgo.Gulbrandsen 6,5 - Entra e segna il gol che accende il finale di gara.Leitgeb 6,5 - Pochi minuti per lui, giusto il tempo di realizzare il terzo gol.Haaland n.g. - Anche lui giovanissimo, Rose gli concede spazio nelle ultime battute.Meret 6 - Incolpevole sui tre gol, evita guai peggiori in altre circostanze.Hysaj 6,5 - Buona prova prima da terzino, poi da centrale. Si sacrifica con profitto.Chiriches 6 - Crolla a un quarto d'ora dalla fine, dopo aver retto con autorevolezza.Luperto 6 - Una sola piccola sbavatura, si perde Gulbrandsen sul 2-1. Per il resto, buona gara.Rui 6,5 - Lotta, sgomita, dà e riceve calci, tutto quello che gli chiedeva Ancelotti.Callejon 6 - Mette ordine in alcune situazioni difficili, aiutando la squadra col suo equilibrio.Allan 6 - Un errore fatale per il pareggio del Salisburgo, si riscatta col passare dei minuti.Fabian 6,5 - Gigante del centrocampo azzurro, meriterebbe il gol ma il palo glielo nega.Zielinski 6 - Avvia l'azione che porta al gol qualificazione del Napoli: è il suo merito più grande.Milk 6,5 - Realizza una rete cruciale per l'esito del doppio confronto e non si risparmia.Mertens 6 - Parte benissimo, poi l'andamento del match lo costringe soprattutto a sacrificarsi.Diawara 5,5 - Entra in modo un po' troppo molle, come all'andata.Malcuit 6 - Catapultato in campo nel momento peggiore, risponde presente.Younes n.g. - Pochi minuti nel finale per lui, a qualificazione ormai acquisita.